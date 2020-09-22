Euro
8.99
Dolar
7.66
BIST 100
1,092.56
Altın
1,911.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla “75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu”na katılıyor
logo
Dünya

Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü

Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü.

Dmitri Chirciu   | 22.09.2020
Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu kaydedilen açıklamada, uçağın düşme nedeninin henüz belirlenmediği, olay yerine Rusya'nın Batı Askeri Bölgesinden ekip gönderildiği aktarıldı.

Rusya Hava Kuvvetlerinde önemli yere sahip çift motorlu Su-30, avcı uçağı olarak tanımlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 577'ye yükseldi
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı
Çinli şirketin Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri Rusya'da başladı
Atletico Madridli Gimenez'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi

Benzer haberler

Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü

Rusya’da Su-30 savaş uçağı düştü