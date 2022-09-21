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Dünya

Rusya’da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı

Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından yurt dışı uçak biletlerine yönelik talep artıyor.

Emre Gürkan Abay   | 21.09.2022
Rusya’da kısmi seferberlik ilanı uçak biletlerine talebi artırdı

Moskova

AA muhabirinin ülkede bilet satışı yapılan şirketlerden derlediği bilgiye göre, Rusya’dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye 21 Eylül için biletlerin tükendiği görüldü.

Öte yandan, Google verilerine göre, ülkede “uçak bileti”, “bilet” ve “yurtdışı” gibi terimlerin internetteki aramalarında da önemli artış yaşandı.

Rusya’da bugün itibarıyla kısmi seferberlik ilan edilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söylemişti.

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