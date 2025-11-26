Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: ABD ile temaslar sürüyor ancak Ukrayna ile ilgili barış planı istişare edilmedi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış planını müzakere etmediklerini belirterek, "Temaslar sürüyor ancak masaya oturulmadı." dedi.

Dmitri Chirciu  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Rusya: ABD ile temaslar sürüyor ancak Ukrayna ile ilgili barış planı istişare edilmedi

Moskova

Uşakov, Rossiya-1 televizyon kanalına, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ve ABD arasında Ukrayna ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de planla ilgili görüşmelerin yapılıp yapılmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, şunları kaydetti:

"Herkes Abu Dabi veya Dubai'de bulunuyor ancak biz Bişkek'te bulunuyoruz. Abu Dabi'de bulunanlar arasında ciddi çalışma yapan Ukrayna ve Rusya özel servis temsilcileri bulunuyordu. Onlar aralıklarla bir araya gelerek, esir asker takası dahil hassas konuları ele alıyor. Bu görüşmeler esnasında Ukrayna'yla ilgilenen ABD'nin yeni temsilcisi de orada peyda oldu. Bildiğim kadarıyla o, Ukrayna temsilcileriyle görüştü. Muhtemelen bu görüşme önceden ayarlandı. O, bizim temsilcilerle de beklenmedik şekilde görüştü. Büyük Abu Dabi'de olanlar bunlar."

Uşakov, ABD'nin Ukrayna'yla ilgili planının, Abu Dabi'de istişare edilip edilmediği yönündeki soruya, "Abu Dabi'de barış planı istişare edilmedi. Bu plan, kimseyle detaylı şekilde ele alınmadı." yanıtını verdi.

ABD'nin söz konusu planı resmi olmayan kanallar üzerinden Rusya'ya ilettiğini aktaran Uşakov, "Planı ciddi şekilde analiz etmek lazım. Planın bazı maddeleri olumlu karşılanabilir ancak çok şey uzmanlar arasında özel istişareleri gerektiriyor. Bu planın birkaç versiyonu elimizde fakat iki ülkenin temsilcileri arasında ciddi istişare yapılmadı. Temaslar sürüyor ancak masaya oturulmadı." diye konuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı, ABD'nin planla ilgili hem Ukrayna hem de Avrupa ülkeleri ile müzakereler yaptığına dikkati çekerek, "Avrupalılara Ukrayna'daki barış sürecinde ihtiyaç olmadığını" söyledi.

