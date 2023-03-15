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Dünya

Rusya: ABD İHA'sı ile ilgili olay, ABD'nin savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracı (İHA) ile ilgili olayın, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladığını söyledi.

Dmitri Chirciu  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Rusya: ABD İHA'sı ile ilgili olay, ABD'nin savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor

Moskova

Patruşev, Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programına Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA'nın düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının kalıntılarını bulmaya çalışacaklarını belirten Patruşev, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalarda yer almadığı yönünde sürekli açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Bu olay, onların savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor." dedi.

Patruşev, ülkesinin ABD'nin eylemlerine karşı koyduğunu vurgulayarak, "Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de İHA'nın kalıntılarını denizden çıkarmak için gerekli teknik imkanlara sahip olduklarını söyledi.

ABD'nin çeşitli teknolojik araçlar kullanarak Karadeniz'de keşif faaliyetlerini aktif şekilde yürüttüğünü belirten Narışkin, "Amerikalıları en çok ilgilendiren nesneleri ve bölgeleri tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Olay

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü dün duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA'nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

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