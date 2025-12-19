Suudi Arabistan ve Ürdün, "Sezar Yasası"nın yürürlükten kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı
Suudi Arabistan ve Ürdün, ABD’nin "Sezar Yasası" kapsamında Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Amman/İstanbul
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin "Sezar Yasası" kapsamında Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye'ye uygulanan "Sezar Yasaları"nın kaldırılması konusundaki rolünün olumlu olduğu ve memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, Washington'un "Sezar Yasası"nı yürürlükten kaldırmasının Suriyelilerin beklentilerine uygun bir adım olduğu kaydedildi.
Suudi Arabistan’ın, Suriye için istikrar ile kalkınmayı destekleyen ABD kararını memnuniyetle karşıladığına dikkat çekildi.
Suriye’ye uygulanan cezaların kaldırılmasından dolayı Suriye hükümeti ve halkını kutlayan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Şam yönetiminin ülkede yeniden düzeni sağlamak, ülkeyi ve ekonomiyi yeniden canlandırmak ve insanların evlerine geri dönebilmesi için attığı adımları da olumlu bulduğunu vurguladı.
Ürdün: Suriye'nin yeniden inşası için önemli bir adım
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin kardeş Suriye Arap Cumhuriyeti'ne Sezar Yasası kapsamında uyguladığı yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, kararın, "Suriye’nin yeniden inşa çabalarını desteklemek, toparlanma sürecini güçlendirmek ve Suriye halkının kalkınma ve refah yönündeki beklentilerini karşılamaya yönelik önemli bir adım olduğu" ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Suriye'nin yeniden inşası konusunda uluslararası iradenin teyit edildiği" aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Ürdün'ün, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde, ülkenin birliği, egemenliği, güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü garanti altına alınmasına ilişkin tavrını yinelediğini kaydedildi.
Sezar Yasası yürürlükten kalktı
ABD Senatosu, 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesine onay verdi.
2026 ABD savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu.
Bu yılki metne eklenen düzenlemenin ardından ABD Senato'sunda kabul edilen tasarı, Trump'ın Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde 901 milyar dolarlık dev savunma bütçesini imzalamasıyla Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.
Yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesi bekleniyor.