Rusya, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu casusluk şüphesiyle iptal etti
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini duyurdu.
Moskova/Londra
FSB'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin uluslararası askeri siyasi durumu gerginleştirme sürecini koordine ettiğine dair bazı belgelerin Rus istihbaratınca ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu belgeler, İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki Doğu Avrupa ve Orta Asya Müdürlüğünün Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerine yönelik yıkıcı siyasetin uygulanması sürecini koordine ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
Bu birimin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak için Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından istihbarat birimine dönüştürüldüğü ileri sürülen açıklamada, Moskova'ya gönderilen bazı İngiliz diplomatların eylemlerinin "ülke güvenliğini tehdit ettiği" bildirildi.
Açıklamada, "Bu bağlamda Rusya, elde edilen belgelere dayanarak Londra'nın düşmanca adımlarına karşı önlem alarak İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinin siyasi biriminde çalışan 6 personelin akreditasyonunu iptal etti. Bunların keşif ve yıkıcı çalışmalar yaptıkları tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
FSB, akreditasyonu iptal edilen İngiliz diplomatların fotoğraflarını da yayımladı.
İngiltere, Rusya'nın casusluk suçlamalarını reddetti
İngiltere, Rusya'nın 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu casusluk şüphesiyle iptal etmesinin ardından casusluk suçlamalarının "tamamen temelsiz" olduğunu bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından İngiliz personeline yapılan suçlamaların "tamamen asılsız" olduğunu ifade etti.
Sözcü, "Rus makamları, geçen ay İngiliz hükümetinin, Rusya'nın Avrupa ve İngiltere genelinde yönlendirdiği faaliyetlere karşı aldığı önlemler doğrultusunda Rusya'daki 6 İngiliz diplomatın diplomatik akreditasyonunu iptal etti. Ulusal çıkarlarımızı koruma konusunda özür dilemiyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.