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Dünya

Rus savaş uçaklarının Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ve Etarib ilçelerine düzenlediği saldırıda 12 sivil öldü, en az 30 sivil yaralandı.

Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Rus savaş uçaklarının Halep kırsalına düzenlediği saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti

Halep

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, Daret İzze ve Etarib'deki sivil yerleşimlere hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Daret İzze'de 4, Etarib'de ise 8 sivil saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Saldırılarda 7'si çocuk en az 30 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 2 gündür çatışmalar yaşanıyor.

Rejim karşıtı gruplar, çatışmalarda Esed rejiminin kontrolündeki toplam 39 köyü ele geçirdi.

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