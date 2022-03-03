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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rus petrol şirketi Lukoil’den "Ukrayna’da çatışmalar sona ersin" çağrısı

Emre Gürkan Abay   | 03.03.2022
Rus petrol şirketi Lukoil’den "Ukrayna’da çatışmalar sona ersin" çağrısı

Moskova

Rusya’nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil, Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi çağrısında bulundu.

Lukoil’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin yönetim kurulunun, Ukrayna’da yaşanan trajik olaylardan endişe duyduğu belirtildi.

Sürecin diplomatik yollardan bir an önce çözülmesini desteklediklerine işaret edilen açıklamada, "Silahlı çatışmanın bir an önce sona ermesinden yanayız." ifadesine yer verildi.


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