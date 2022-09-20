Dolar
18.31
Euro
18.28
Altın
1,664.54
ETH/USDT
1,354.50
BTC/USDT
19,074.00
BIST 100
3,277.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap ediyor Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil yardım çağrısı alınan teknede kurtarılan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu ticari gemi Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı açıklarına getirildi.
logo
Dünya

Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı

Rusya’da orduda görev yapacak yabancı ülke vatandaşlarının, Rus vatandaşlığına alınma süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasa tasarısı ülke parlamentosunun alt kanadı Duma’dan geçti.

Emre Gürkan Abay   | 20.09.2022
Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı

Moskova

Duma’da kabul edilen yasa tasarısıyla, yabancıların Rus vatandaşlığı almasının kolaylaştırılmasına yönelik kanunda düzenleme yapıldı.

Tasarıya göre, Rus ordusunda 1 yıldan fazla sözleşmeli olarak görev yapan yabancı ülke vatandaşlarının Rus vatandaşlığı alma süreçleri kolaylaştırılacak.

Mevcut kanunda yabancıların Rus vatandaşlığı alması için Rus ordusunda 3 yıl görev yapmaları gerekiyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
"Demir Yumruk" davası Ankara'da görülecek
Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Yargıtay ve istinaf seviyesinde ciddi yapısal reformların yapılması gerekmektedir

Benzer haberler

Rusya, EURO 2024'den men edildi

Rusya, EURO 2024'den men edildi

Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı

Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor

Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti

Moskova Borsası, Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin referandum kararı nedeniyle düşüşe geçti
Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı

Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı
Putin, Rus gübresinin Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki gösterdi

Putin, Rus gübresinin Avrupa limanlarında bekletilmesine tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet