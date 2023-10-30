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Dünya

Rus kozmonot, uzaya götürdüğü Türk bayrağının görüntüsünü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için paylaştı

Rus kozmonot Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağının görüntüsünü, Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabında paylaştı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
Rus kozmonot, uzaya götürdüğü Türk bayrağının görüntüsünü Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için paylaştı

Ankara

Rus kozmonot Oleg Artemyev, sosyal medya platformundan, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağının görüntülerini paylaştı.

Kozmonot, paylaşımında Rusça ve İngilizce olarak, "29 Ekim’de Türkiye'nin ulusal bayramı Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım" ifadelerine yer verdi.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu da başka bir sosyal medya platformundan, Artemyev'e teşekkürlerini sunarak, "Bu aldığımız en güzel hediyeydi. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu bayrağa sergimizde yer vermekten büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Artemyev, uzaya götürdüğü Türk bayrağını GUHEM'e hediye etmişti

Artemyev, Expedition 66/67 görevleri kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürdüğü Türk bayrağını, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen GUHEM'e hediye etmişti.

Rusya'nın 118'inci kozmonotu olan ve uzaya çıkan 537'nci insan olarak kayıtlara geçen Artemyev, Türkiye'ye "Cumhuriyet Bayramı" hediyesi olarak Türk bayrağı takdim etmişti.

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