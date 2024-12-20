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Dünya

Rus komutan Kirillov’un öldüğü patlamayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İgor Kirillov ve yardımcısının yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emre Gürkan Abay  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Rus komutan Kirillov’un öldüğü patlamayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Şüpheli Özbekistan vatandaşı Ahmad Kurbanov, tutuklanması talebiyle sevk edildiği başkent Moskova’daki Basmannıy Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Kirillov ve yardımcısı İlya Polikarpov’un ölümüyle sonuçlanan patlamanın faili olmakla suçlanan Kurbanov, mahkeme kararıyla iki ay süreyle tutuklandı.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in telefonda görüşerek saldırıyla ilgili gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Moskova'da 17 Aralık Salı günü sabah saatlerinde Ryazan Caddesi'ndeki apartmanın girişinde meydana gelen patlamada Kirillov ve yardımcısı Polikarpov hayatını kaybetmişti.

Kurbanov, 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Rus komutan İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan patlamanın terör eylemi olduğunu ve bunu Kiev yönetiminin organize ettiğini öne sürmüştü.

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