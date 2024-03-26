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Dünya

Rus istihbaratı: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova’daki “Crocus City Hall” adlı konser salonuna düzenlenen terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın bulunduğunu öne sürdü.

Ali Cura  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Rus istihbaratı: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var

Moskova

Bortnikov, Rusya Başsavcılığının genişletilmiş toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın olup olmadığına yönelik bir soruyu cevaplandıran Bortnikov, “Bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten elimizdeki faturadan bahsediyoruz. Bu genel bir bilgi ama onların da çok büyük kazancı var." ifadelerini kullandı.

Moskova’daki terör saldırısını yapanların Ukrayna topraklarına gitmeyi planladığını bildiren Bortnikov, bu şahısların Ukrayna topraklarında beklendiğine dair ön bilgiye sahip olduklarını aktardı. Ukrayna topraklarında bu saldırıyı yapanların “kahraman” gibi karşılanmak istediğini aktaran Bortnikov, terör saldırısının azmettiricisinin henüz belirlenmediğini dile getirdi.

Ukrayna’nın kendini kanıtlamaya çalıştığını söyleyen Bortnikov, “Varlığınızı kanıtlamak için ne yapılması gerekiyor? Arka planda sabotaj ve terör eylemleri yapılması gerekiyor ki, hem Ukrayna istihbaratı hem de İngiliz istihbaratı yöneticilerinin hedeflediği şey budur. Amerikan istihbarat servisleri de bu konuyu birçok defa konuştu.” dedi.

FSB Direktörü Bortnikov, Ukrayna’nın ayrıca Orta Doğu’da militanları hazırladığını ve eğittiğini de iddia ederek, Rusya’ya karşı cephede farklı milletlerden savaşanların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Rusya'ya olası bir terör saldırısı hakkında bilgi aktardığını ve bunun dikkate alındığını bildiren Bortnikov, ancak bu bilgilerin genel nitelikte bilgiler olduğunu bildirdi.

Rusya’nın Moskova’daki terör saldırısına karşılık vereceğinin altını çizen Bortnikov, bu saldırıyla ilgisi olan herkesin bulunacağını ve cezalandırılacağını vurguladı.

Ülkedeki terör tehlikesinin sürdüğüne işaret eden Bortnikov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) terör saldırılarının önlenmeye devam edildiğini hatırlattı. Bortnikov, Ukrayna istihbarat örgütü SBU’nun terör örgütü olarak tanınması gerektiğini de dile getirdi.

Ayrıca Bortnikov, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Kirill Budanov ve diğer istihbarat yetkileri hakkındaki bir soruya, “Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına karşı suç işleyenler meşru hedeftir." cevabını verdi.

Bu hedeflerin niye yok edilmediğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Bortnikov, bunun gerçekleşeceğini ifade etti.

Moskova’da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya’nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayda 100'den fazla yaralı olduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti.

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