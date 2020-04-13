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Dünya

Rus ekonomisi yüzde 5 küçülebilir

Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin, Kovid-19 salgınına ilişkin, "Önlemlerin ne kadar uzatılıp uzatılmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu da bazı bölge ve sektörlerin çok zor durumda kalacağına işaret ediyor." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 13.04.2020
Rus ekonomisi yüzde 5 küçülebilir

Moskova

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, “Kovid-19’a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir.” dedi.

Rusya’nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını nedeniyle Rus ekonomisindeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rus bankacılık sektörünün yıl sonuna kadar “krizi” hissetmeye başlayacağına vurgu yapan Kudrin, “Bankalar 3 ay içerisinde krizi hissetmeye başlayacaklar, 6 ay içerisinde ise tümüyle hissedecekler. Bankaların ilave sermaye eklemeleri gerekebilir.” diye konuştu.

Rusya’da 2,5 milyon kişinin işsiz olduğunu anımsatan Kudrin, “Bu rakam geçici olarak 8 milyona kadar yükselebilir.” dedi.

Ülkede yaklaşık bir aydır karantina tedbirlerinin uygulandığına işaret eden Kudrin, “Önlemlerin ne kadar uzatılıp uzatılmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu da bazı bölgelerin ve sektörlerin çok zor durumda kalacağına işaret ediyor. Kovid-19’a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir. Kesin tahminler yürütebilmek çok zor.” diye konuştu.

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