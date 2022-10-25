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Dünya

Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika'yı vurdu

Meksika'nın batısındaki Nayarit eyaletinde etkili olan Roslyn Kasırgası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, bölgede eğitime ara verildi.

Sinan Doğan   | 25.10.2022
Roslyn Kasırgası kategori 3 seviyesinde Meksika'yı vurdu

Bogota

Meksika basınında çıkan habere göre, yetkililer, tropikal fırtınaya dönüşen Roslyn Kasırgası'nın Durango eyaletinin 115 kilometre doğusuna doğru ilerlediğini bildirerek, bölgede şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle şimdiye kadar 3 kişi yaşamını yitirirken, bölgede eğitime 3 gün ara verildiği kaydedildi.

Roslyn Kasırgası'ndan en çok etkilenen bölgelerin Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas ve Nuevo Leon eyaletleri olduğu ve bu bölgelerde ciddi maddi hasarın yaşandığı belirtildi.

Ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği kentlerde, iletişim sıkıntısının yaşanması sebebiyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Meksika'da her yıl kasırganın yol açtığı sel ve toprak kaymaları, onlarca kişinin hayatına mal olmasının yanı sıra büyük hasarlara neden oluyor.

Ülkede, en son 12 Ekim'de Julia Kasırgası etkili olmuş, Guerrero eyaletine ulaşan kasırga sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı.

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