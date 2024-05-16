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Dünya

Roma'da öğrenciler, Filistin konusunda seslerini Cumhurbaşkanı Mattarella'ya duyurmaya çalıştı

Roma Sapienza Üniversitesinde Filistin'e destek için çadırlar kuran öğrenciler, bir etkinlik için okullarına gelen Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya seslerini duyurabilmek için gösteri düzenledi.

Barış Seçkin  | 16.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Roma'da öğrenciler, Filistin konusunda seslerini Cumhurbaşkanı Mattarella'ya duyurmaya çalıştı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

İtalya'nın başkenti Roma'daki köklü eğitim kurumlarından Sapienz'da bir süredir Filistin'e destek ve okullarının İsrail ile işbirliği anlaşmalarını durdurması için gösteri yapan ve bunun için çadırlar da kuran öğrenciler, bugün okullarına gelen Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedi.

Talepleri kabul edilmeyen öğrenciler, seslerini duyurabilmek için Cumhurbaşkanı'nın katıldığı etkinliğin yapıldığı yerin yakınına gelerek burada bir süre "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Öğrenciler ayrıca kendileriyle görüşmeyen ve İsrail ile işbirliği anlaşmalarını askıya almadığı gerekçesiyle Rektör Antonella Polimeni'yi de protesto etti.

Ellerinde, "İtalya ve Sapienza, soykırımın suç ortağı" yazılı pankart ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, bir süre güvenlik güçlerinin barikatında bekledi. Burada meşaleler yakan ve polise su tabancalarıyla su sıkan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Mattarella'ya hitaben "Hangi taraftasınız" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı'na seslerini duyurabilmek için kampüs içinde ayrıca kortej düzenleyen öğrenciler, daha sonra kampüse çok sayıda takviye güvenlik gücünün girdiğini fark edince, "Polis dışarı" şeklinde slogan attı.

Öğrenciler, güvenlik güçlerini kampüs dışına çıkmaya zorladı ve dışarıya kadar onları kovaladı.

Öğrenciler, kampüsün 3 numaralı kapısından ana caddeye çıkınca bu sefer çevik kuvvet ekiplerinin blokajıyla karşılaştı. Polis ile öğrenciler arasında kısa süreli itişmeler yaşanırken, polisin çekilmesi ve öğrencilerin de kampüse geri dönmesiyle olaylar büyümeden yatıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella'dan öğrencilerin taleplerine yanıt

Geniş güvenlik önlemleri altından Sapienza Üniversitesindeki programa katılan Cumhurbaşkanı Mattarella, öğrencilerin "fildişi kulesi olarak tanımladıkları rektörlüğün bu etkinliğine katılmaması" yönünde çağrı yaptığı haberlerini aldığını belirterek, "Gazze'de yaşananlar için ne düşündüğümü soran bir pankart gördüm. Bunu yanıtsız bırakmak istemiyorum. Orta Doğu'daki barışın durumu, İsrail'in var olma hakkı, Filistin halkının devlet olma hakkı, yalnız bugünün değil, uluslararası toplumun sorunudur." dedi.

Mattarella, geçen hafta New York'ta Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı ziyarette Gazze için acil ateşkes talebinde bulunduğunu dile getirerek, diyalog çağrısında bulundu.

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