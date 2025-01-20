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Dünya

Roma Fiumicino Havalimanı'na Avrupa'nın en büyük havaalanı güneş enerji santrali kuruldu

İtalya'nın başkenti Roma'nın Uluslararası Fiumicino Havalimanı'nda fotovoltaik panellerle kurulan ve Avrupa havalimanları arasında en büyüğü olma özelliği taşıyan yeni güneş enerjisi santralinin açılışı yapıldı.

Barış Seçkin  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Roma Fiumicino Havalimanı'na Avrupa'nın en büyük havaalanı güneş enerji santrali kuruldu Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

Fiumicino Havalimanı'nda genellikle inişler için kullanılan 3 numaralı piste paralel olarak 2,5 kilometre uzunluğunda 55 bin monokristal silikon panelden oluşan ve İtalyan enerji firması Enel tarafından yapılan yeni güneş enerji santrali için açılış töreni ve basın tanıtım turu düzenlendi.

Santralin açılışı, yağışlı havada İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ve havalimanı yetkilileri tarafından pist yakınında düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Avrupa'daki havalimanlarında kurulan en büyük fotovoltaik sistem olan yeni güneş enerjisi santralinin 22 megavatlık kapasitesiyle yıllık 30 milyon kilovatsaat üzerinde elektrik üretebileceği belirtildi.

Proje için 50 milyon avroluk yatırım yapıldığı kaydedildi.

Santralin, havalimanının karbon emisyonlarını yılda 11 bin tonun üzerinde azaltarak Roma Fiumicino Havalimanı'nın enerji dönüşümü ve karbon azaltımı konusundaki güçlü taahhütleri doğrultusunda hayata geçirdiği en iddialı projelerden biri olarak öne çıktığı ve 2030 yılında "Net Sıfır Karbon"a ulaşmayı hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Fratin, açılışta yaptığı konuşmada, hava taşımacılığı sektörünün karbon emisyonunun azaltılması konusunda yenilikçi çözümlerin araştırılması ve geliştirilmesi için çok sayıda fırsat sunduğunu ve Roma havalimanlarının bu konuya özel çaba gösterdiğini söyledi.

Roma Fiumicino Havalimanı'nı yöneten Aeroporti Di Roma (ADR) şirketinin üst yöneticisi Marco Troncone de basın tanıtımına katılan AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yatırımlarının çok önemli ve pek çok havalimanı için örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Troncone, "Herkes bu alanda harekete geçmiş durumda ve tüm havalimanları sürdürülebilirlik ve çevreyle uyum sağlama mücadelesini benimsemiş durumda. Havalimanları, genellikle geniş alanlara sahip oldukları için, fotovoltaik sistemlerin kurulumu tam da bu ihtiyaca mükemmel bir yanıt oluşturuyor. Dediğim gibi, sürdürülebilir kalkınmanın mantığı, büyümeye ve altyapıya eşlik eden, bağlantının büyümesi, aynı zamanda çevreyle mükemmel bir uzlaşma mantığıdır." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Bakan Fratin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1990 yılından bu yana nükleer enerji santralinin bulunmadığı ülkede nükleer enerjiye ilişkin çerçeve yasa tasarısını 15 gün içinde Bakanlar Kuruluna getireceklerini söyledi.

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