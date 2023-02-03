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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Reznikov: Ukrayna, uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, müttefiklerinin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler vermesi durumunda bu silahlarla Rusya'nın topraklarına saldırmayacaklarını belirtti.

Davit Kachkachishvili   | 03.02.2023
Reznikov: Ukrayna, uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır

Kiev

Bakan Reznikov, başkent Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Komisyon Toplantısı'nda, müttefiklerin, Ukrayna ordusuna yönelik silah yardımı konusunu değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de yer aldığı toplantıda konuşan Reznikov, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Rus ordusuna karşı bir karşı saldırının düzenlemesi için daha fazla silah gerektiğine işaret eden Reznikov, "Bu yıl bir karşı saldırı başlatmak ve bu savaşı Ukrayna ve tüm özgür dünya için bir zaferle bitirmek için bir fırsat penceresi açacağımızı umuyoruz." dedi.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivil altyapılarına yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Reznikov, müttefiklerin ülkesine göndereceği hava savunma sistemlerinin en kısa süre içinde gelmesinin, saldırıların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Reznikov, Patriot ve SAMP-T sistemlerinin yanı sıra yeni IRIS-T ve NASAMS sevkiyatlarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini aktardı.

Ukrayna'nın, uzun menzilli füzelerle Rusya'nın topraklarına saldırmayacağını garanti etmeye hazır olduğunu belirten Reznikov, şöyle konuştu:

"300 kilometrelik bir mesafeden vurma fırsatı yakalarsak, Rus ordusu savunma düzenleyemeyecek ve geri çekilmek zorunda kalacak. Ukrayna, silahlarınızın Rus topraklarındaki saldırılarda kullanılmayacağına dair her türlü garantiyi vermeye hazır. Geçici olarak işgal edilen bölgede yeterince hedef var. Hedef seçimini ortaklarımızla koordine etmeye hazırız."




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