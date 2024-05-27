Refah'taki Kuveyt Hastanesinin 2 personeli, İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu öldü
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi personelinden 2'sinin İsrail keşif uçaklarının saldırısında öldüğü belirtildi.
İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
- İsrail'in 234 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bini aştı
- İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi
Açıklamada, Kuveyt Hastanesi personelinden Reşid Muhammed Said Berhum (23) ile Musab Sami Dahlallah el-Arca'nın (22) görevleri başındayken İsrail keşif uçaklarının saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail, dün akşam, Uluslararası Adalet Divanı'nın 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararına rağmen Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralı sayısının da 249'a yükseldiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.