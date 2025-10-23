Dolar
Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Somali’de binlerce hastaya umut oluyor

Somali’de Türkiye’nin desteğiyle 2015’te açılan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün ülkenin ve bölgenin en büyük sağlık merkezi olarak hizmet veriyor.

23.10.2025
Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Somali’de binlerce hastaya umut oluyor

Mogadişu

Toplam 1040 Somalili ve 80 Türk personelle faaliyet gösteren hastane, hem modern sağlık hizmetleri sunuyor hem de uzman hekim yetiştirerek Somali’nin sağlık altyapısına kalıcı katkı sağlıyor.

Eğitim dili Türkçe olan Mogadişu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da aynı kampüste eğitim veriyor.

Bugüne kadar 128 uzman doktor yetiştiren hastane, Somali’nin yanı sıra Kenya, Uganda ve Etiyopya’dan da hasta kabul ediyor.

Türkiye’nin Somali’deki bu sağlık yatırımı, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın en somut sembollerinden biri olarak değerlendiriliyor.

