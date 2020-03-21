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Dünya, Koronavirüs

Real Madrid'in eski başkanlarından Sanz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 21.03.2020
Real Madrid'in eski başkanlarından Sanz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti. 

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