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Rapor: Brezilya'da 2024'teki orman yangınlarında İtalya'nın yüz ölçümünden büyük alan küle döndü

Brezilya'da yayımlanan raporda, ülkede yaşanan 2024'teki orman yangınlarında "İtalya'nın yüz ölçümünden daha büyük" bir alanın küle döndüğü belirtildi.

Yasin Yorgancı, Salih Okuroğlu  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Rapor: Brezilya'da 2024'teki orman yangınlarında İtalya'nın yüz ölçümünden büyük alan küle döndü

Ankara

The Guardian gazetesinin haberine göre, Brezilya'nın doğal ortamlarıyla ilgili gözlemler yapan MapBiomas, ülkede geçen yıl meydana gelen orman yangınlarına ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, 2024'te "tarihinin en kurak" yılını yaşayan Brezilya'daki orman yangınlarında, bir önceki seneye göre yüzde 79'dan daha fazla alanın küle döndüğü ifade edildi.

Geçen yıl toplam "30,8 milyon hektar" alanın küle döndüğü aktarılan raporda, bunun, "İtalya'nın yüz ölçümünden daha büyük" bir alana tekabül ettiği vurgulandı.

Raporda, Brezilya'daki yangının bu kadar geniş alana yayılmasında, 2023-2024'teki El Nino hava olayının bölgede yol açtığı kuraklığın ve düşük nemin etkili olduğu kaydedildi.

Yangından en fazla Amazon ormanları etkilendi

Yangınlarda toplam yanan alanın yüzde 58'inin Amazon ormanlarında görüldüğü kaydedilen raporda, Amazon Çevre Araştırma Enstitüsü (IPAM) Bilim Direktörü ve MapBiomas Koordinatörü Ane Alencar ile MapBiomas ekibinden Felipe Martenexen'in görüşlerine de yer verildi.

Alencar, "2024, Brezilya'daki yangınlar bakımından endişe verici. Yangın, daha öncekilerde etkilenmeyen ormanlık alanları da etkisi altına aldı." ifadelerini kullandı.

Martenexen de Amazon’daki yangınların "rekor seviyelere" ulaşmasının, yağışın ortalamanın altında kalması ve çevresel koşulların kötüleşmesiyle ilişkili olduğunu aktardı.

Yangının meydana geldiği ormanların yeni afetlere karşı daha savunmasız hale geldiğini belirten Martenexen, "Amazon'daki yangının doğal bir şekilde ortaya çıkmadığını, beşeri unsurların da etkili olduğunu vurgulamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

İtalya'nın yüz ölçümü yaklaşık 302 bin kilometrekareye (30,2 milyon hektar) tekabül ediyor.

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