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Dünya

Rapor: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı 245 bin kişinin işine mal oldu

ABD-Çin İş Konseyinin yeni raporu, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının 245 bin kişinin işine mal olduğunu ortaya koydu.

Dilara Zengin   | 15.01.2021
Rapor: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı 245 bin kişinin işine mal oldu

Washington

ABD-Çin İş Konseyi (USCBC), Oxford Exonomics ile birlikte hazırladığı "ABD-Çin Ekonomik İlişkileri: Kritik dönemeçte önemli bir ortaklık" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile başlattığı ticaret savaşının ABD ekonomisine zarar verdiğine dikkat çekildi.

ABD'nin Çin ile olan ticaret ve yatırım ilişkisinden fayda sağladığı belirtilen raporda, 2019'da Çin'e yapılan ihracatın ABD'de 1,2 milyon kişinin işini desteklediği kaydedildi.

Raporda, iki ülke arasındaki ticaret savaşında, Trump yönetimi tarafından belirtilen temel politika hedeflerine ulaşmada başarısız olunduğuna dikkati çekilerek, "Ekonomiye fayda sağlamak yerine, ABD ekonomik büyümesini ve istihdamı azalttı, tahmini olarak 245 bin kişilik iş kaybıyla sonuçlandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

İki ülkenin geçen yıl ocak ayında imzaladığı birinci faz ticaret anlaşmasına rağmen gümrük tarifelerinin yüksek seviyelerde seyrettiğine işaret edilen raporda, anlaşmanın tarım, finansal hizmetler ve fikri mülkiyet gibi konularda uzun süredir devam eden ticari engellerin kaldırılmasında önemli ilerleme kaydettiği ancak Çin devletine ait işletme disiplinleri, sübvansiyonlar, veriler ve siber güvenlik ile ilgili bir dizi endişeyi gideremediği aktarıldı.

Raporda, artan ticari gerilimlerin ve Çin ile ayrışmanın ABD ekonomisine daha fazla zarar vereceği ve istihdamı azaltacağı kaydedildi.

Tarifelerin azaltılmasının ABD ekonomisine fayda sağlayacağı ve istihdam yaratacağı vurgulanan raporda, "Her iki hükümetin de ortalama tarife oranlarını yaklaşık yüzde 12'ye düşürdüğü ticaret savaşının durulması senaryomuzda, ABD ekonomisi önümüzdeki 5 yıl içinde ilave 160 milyar dolarlık reel GSYH üretecek ve 2025 yılına kadar ilave 145 bin kişiyi istihdam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, ticaret savaşının tırmanması senaryosunda ise ABD ekonomisinde GSYH'nin gelecek 5 yıl içinde 1,6 trilyon dolar azalabileceği, 2022'de 732 bin ve 2025'te 320 bin kişilik iş kaybının yaşanabileceği belirtildi.

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