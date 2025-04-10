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Dünya

Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Rusya'da faaliyet gösteren ABD'li iş insanlarıyla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Rusya'da faaliyet gösteren ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Rusya'da faaliyet gösteren ABD'li iş insanlarıyla görüştü

Ankara

Dmitriyev, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldiğini, toplantıya ülkede varlığını devam ettiren 150'den fazla şirketin yetkilisinin katıldığını belirtti.

Bu toplantının, iş dünyasının "devam eden ilgisi ve diyaloğunun güçlü bir işareti" olduğunu vurgulayan Dmitriyev, söz konusu şirketlerin yüzde 70'inden fazlasının 25 yıldan fazla süredir Rusya'da "başarıyla" bulunduğunu kaydetti.

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