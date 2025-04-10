Putin'in ekonomi temsilcisi Dmitriyev, Rusya'da faaliyet gösteren ABD'li iş insanlarıyla görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Rusya'da faaliyet gösteren ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi.
Ankara
Dmitriyev, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki Amerikan Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldiğini, toplantıya ülkede varlığını devam ettiren 150'den fazla şirketin yetkilisinin katıldığını belirtti.
Bu toplantının, iş dünyasının "devam eden ilgisi ve diyaloğunun güçlü bir işareti" olduğunu vurgulayan Dmitriyev, söz konusu şirketlerin yüzde 70'inden fazlasının 25 yıldan fazla süredir Rusya'da "başarıyla" bulunduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.