Putin, yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edeceği bildirildi.
Moskova
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi.
Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran’da da Vietnam’ı ziyaret edeceği kaydedildi.
Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore’ye gitmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.