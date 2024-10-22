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Dünya

Putin, uluslararası ödemelerde yerli para birimlerinin jeopolitik riskleri azalttığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası ödemelerde yerli para birimlerinin payının artırılması sayesinde siyasetin, ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin azaldığını belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Putin, uluslararası ödemelerde yerli para birimlerinin jeopolitik riskleri azalttığını söyledi

Kazan

Putin, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi kapsamında, birliğin bünyesindeki Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff ile bir araya geldi.

Rousseff'e son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür eden Putin, "2018'den bu yana 100'den fazla proje için 33 milyar dolardan fazla finansman sağladınız." diye konuştu.

Putin, uluslararası ödemelerde yerli para birimlerinin daha fazla kullanılması gerektiğini anlatarak, "Yerli para birimlerinin uluslararası ödemelerdeki payını artırmak, siyasetin ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini azaltıyor. Bu sayede BRICS üye ülkelerinin mali bağımsızlığı artarken, jeopolitik riskler azami düzeyde azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rousseff de konuşmasında Küresel Güney ülkelerinin önemli oranda finansman ihtiyacı duyduğunu ancak bu finansmanı elde etme şartlarının zor olduğunu kaydetti.

NDB'nin çok sayıda projeye sağladığı finansmana rağmen bunun yeterli olmadığını aktaran Rousseff, "Bu nedenle finansmanın yerli para birimlerinde, özel formatlarda sağlanması çok önemlidir. NDB, aynı zamanda özel girişimler aracılığıyla yapılan projeleri de finanse etmek için kendini adamış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Rousseff, BRICS'in Küresel Güney'den yeni ülkeleri de bünyesine katabileceğini ve böylelikle yeni işbirliği olanaklarının da meydana çıkacağını söyledi.

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