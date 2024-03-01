Dolar
31.34
Euro
33.91
Altın
2,054.47
ETH/USDT
3,427.80
BTC/USDT
62,141.00
BIST 100
9,137.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor
logo
Dünya

Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile uzaydaki tehditlerle mücadeleyi görüştü

Dmitri Chirciu  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile uzaydaki tehditlerle mücadeleyi görüştü

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile uzaydaki tehditlerle mücadele konusunu ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yanı sıra Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in de aralarında bulunduğu hükümet üyeleri katıldı.

Putin, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada, Batı'da, "Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planladığı" yönünde açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek "Böyle bir planımız yok." ifadesini kullandı.

Uzayda olası tehditlerin ortadan kaldırılması konusunun Rusya'nın ilgi alanında olması gerektiğini vurgulayan Putin, toplantıda bu konunun ele alınacağını aktardı.

Toplantı, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun konuşmasıyla devam etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Antalya Diplomasi Forumu önemli bir marka ve fikir platformu haline geldi
Antalya Diplomasi Forumu başladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da görüştü
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 116. sayısını yayımladı

Benzer haberler

Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile uzaydaki tehditlerle mücadeleyi görüştü

Putin, ülkesinin Güvenlik Konseyi ile uzaydaki tehditlerle mücadeleyi görüştü

Rusya: Gazze'de akan kanın durdurulması gerekiyor

'Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır'

Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyareti Rusya'daki seçime kadar yapılmayacak

Kremlin: Putin'in Türkiye'ye ziyareti Rusya'daki seçime kadar yapılmayacak
Putin: Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum

Putin: Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum
Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçtu

Putin, Rus stratejik bombardıman uçağı "Tu-160M" ile uçtu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet