Dolar
33.91
Euro
37.89
Altın
2,492.31
ETH/USDT
2,624.30
BTC/USDT
60,911.00
BIST 100
9,897.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da Atatürk Bulvarı Rezerv Alan Şantiye Alanı'nda açıklamalarda bulunuyor İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz yapılan inşaatta incelemelerde bulunuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) gelmesini umduklarını ifade ederek, "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi

Moskova

Putin, Ukrayna ordusunun Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerine yönelik saldırına ilişkin yetkililerle toplantı yaptı.

UAEA'nın Kursk NGS'ye yakında uzman göndermeye yönelik söz verdiğine işaret eden Putin, "Umarım bunu eninde sonunda yaparlar. Düşman dün gece Kursk NGS’ne saldırı girişiminde bulundu." ifadesini kullandı.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ise toplantıda Putin'e santraldeki durum hakkında bilgi verdi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yetkililerle konuya ilişkin toplantı yaptıklarını aktaran Smirnov, santralin normal şekilde çalıştığını söyledi.

Rosatom, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Kursk NGS etrafındaki durumun kötüleştiğini bildirmişti.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle bazı duraklar hizmet veremeyecek
Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Muğla’nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi

Putin, Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi

Çin'den ABD'nin nükleer stratejisindeki odak değişimi iddiasına tepki

Rusya: Ukrayna'nın Kursk'a saldırısı, müzakere olasılığını ortadan kaldırdı

Rusya'nın Murmansk bölgesindeki sivil uçuşlar İHA tehlikesi nedeniyle durduruldu

Rusya'nın Murmansk bölgesindeki sivil uçuşlar İHA tehlikesi nedeniyle durduruldu
Putin, Çin ile uzun vadeli "büyük ekonomik projeler" planladıklarını söyledi

Putin, Çin ile uzun vadeli "büyük ekonomik projeler" planladıklarını söyledi
Çin Başbakanı Li Çiang'dan Rusya ile işbirliği açıklaması: Çok yönlü işbirliğimiz muazzam bir dayanıklılık gösteriyor

Çin Başbakanı Li Çiang'dan Rusya ile işbirliği açıklaması: Çok yönlü işbirliğimiz muazzam bir dayanıklılık gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet