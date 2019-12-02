Euro
6.37
Dolar
5.75
BIST 100
108,004.30
Altın
1,462.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin teknolojik cihazlarda 'yerli yazılım şartı' yasasını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan yasayla teknolojik cihazlarda yerli yazılım kullanılması zorunlu hale geldi.

Emre Gürkan Abay   | 02.12.2019
Putin teknolojik cihazlarda 'yerli yazılım şartı' yasasını imzaladı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik yasayı onayladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan yasa ile ülkede 1 Temmuz 2020'den itibaren satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonların fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarıyla çalışması gerekecek.

Yasanın hangi ürünleri kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine ilişkin detayların Rus hükümeti tarafından belirlenmesini öngören yasayla buna uymayan şirketlere de ağır para cezalarının verilmesi planlanıyor.

Rus yetkililer, yasayla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının da korunacağını savunurken, bazı uzmanlar yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekiyor.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz

Benzer haberler

Putin teknolojik cihazlarda 'yerli yazılım şartı' yasasını imzaladı

Putin teknolojik cihazlarda 'yerli yazılım şartı' yasasını imzaladı

'Engelli dostu' Sarper yazılımlarıyla umut oldu

Siber güvenlikte yerli yazılım ön plana çıktı