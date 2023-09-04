Putin: Tahıl koridorunu canlandırmak için tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz." dedi.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenledi.
Putin, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Karşılıklı ticarette yerli para birimi kullanımı konusunda kararlılığımızı teyit ettik. Dolar ve avroyu daha az kullanma konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.
Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'de doğal gaz merkezi projesi ile ilgili, "Gazprom, BOTAŞ'a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var." şeklinde konuştu.
Putin, "Rusya doğalgaz konusunda her zaman Türkiye’nin sorumlu ve en büyük partneri olacaktır. Üçüncü ülkelere de doğalgazı sevk edeceğimizi söyleyebiliriz." dedi.
"Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı"
Putin, "Batılı partnerlerimiz bizi dolandırdı. Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz." ifadesini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.