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Dünya

Almanya: Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimini yeniden rayına oturtma çabaları önemli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye’nin, Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl sevkiyatını düzenleyen Karadeniz Tahıl Girişimini yeniden rayına oturtma çabalarının önemli olduğunu söyledi

Erbil Başay  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Almanya: Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Girişimini yeniden rayına oturtma çabaları önemli

Berlin

Baerbock ile Rumen mevkidaşı Luminita Odobescu, Berlin’de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Romanya’nın yüz binlerce Ukraynalı mülteciyi barındırdığını, “Savaş Uçağı Koalisyonu” kapsamında da Ukraynalı F16 savaş uçağı pilotlarına eğitim vererek Ukrayna’ya Rus saldırganlığına karşı yardım ettiğini belirten Baerbock, Rusya’nın Karadeniz'deki savaş gemilerinin silahlarını tahıl nakliyecilerine doğrulttuğunu ve tahıl aktarma noktalarını bombaladığını ifade etti.

Baerbock, Tuna Nehri üzerindeki limanların milyonlarca ton tahıl için son derece önemli merkezler haline geldiğini, Rusya’nın bunları IHA’larla ve bombalarla yeryüzünden silmek istediğini kaydetti.

Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Anlaşması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutumunu eleştiren Baerbock, “Türkiye'nin anlaşmayı yeniden rayına oturtma çabaları önemlidir. Sadece Putin yüzünden yük gemileri tekrar serbest geçiş yapamıyor.” ifadesini kullandı.

Baerbock, Rusya'nın acımasız savaşının dünyadaki yoksullar için de sonuçları olduğunu, Rusya’nın küresel açlığı daha da artırdığını ifade etti.

Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesine üye olmaları gerektiğini vurgulayan Baerbock, buna karşı çıkan ülkelere bu engellemeyi sonlandırmaları çağrısında bulundu.

Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu da Rusya'nın Tuna bölgesine saldırılarını kınayarak, insansız hava aracı saldırılarının Romanya topraklarına veya sularına doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Odobescu, Almanya ile çeşitli alanlarda işbirliklerini genişletmek istediklerini dile getirerek, Romanya’nın Schengen bölgesi üyeliğine destek veren Alman hükümetine teşekkür etti.

Romanya’nın AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulayan Odobescu, Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunun önemli bir siyasi önceliğe sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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