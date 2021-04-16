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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemleri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırımlarına karşı önlemleri ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 16.04.2021
Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemleri görüştü

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptığını bildirdi. Putin'in konsey üyelerine ABD Başkanı Joe Biden ile daha önce yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdiğine dikkati çeken Peskov, "Toplantıda, ABD'nin ülkemize uyguladığı yaptırımlara karşı önlemler ele alındı." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini dün açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ülkesine yönelik yeni yaptırım uygulama kararına cevap vereceklerini belirterek "ABD’nin benzer agresif davranışları kararlı şekilde karşılık görecek." ifadelerini kullanmıştı.

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