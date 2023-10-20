Putin, Rostov bölgesinde Rus ordusunun karargahını ziyaret etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki karargahını ziyaret etti.
Moskova
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Perm şehrinden dönüşünde gece yarısı Rostov-na-Donu şehrindeki Rusya Silahlı Kuvvetlerinin karargahına geldi.
Karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" ile ilgili son durum hakkında rapor alan Putin, Savunma Bakanlığının diğer yöneticileriyle de toplantı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.