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Dünya

Putin, Rostov bölgesinde Rus ordusunun karargahını ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesindeki karargahını ziyaret etti.

Ali Cura  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Putin, Rostov bölgesinde Rus ordusunun karargahını ziyaret etti

Moskova

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Perm şehrinden dönüşünde gece yarısı Rostov-na-Donu şehrindeki Rusya Silahlı Kuvvetlerinin karargahına geldi.

Karargahta Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" ile ilgili son durum hakkında rapor alan Putin, Savunma Bakanlığının diğer yöneticileriyle de toplantı yaptı.

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