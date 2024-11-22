Dolar
34.59
Euro
36.24
Altın
2,688.01
ETH/USDT
3,363.20
BTC/USDT
98,728.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'i aşkın hayvan hediye etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'ten fazla hayvan hediye etti.

Ahmet Furkan Mercan  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'i aşkın hayvan hediye etti

Ankara

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yeni bir hediye gönderdi.

Buna göre Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov, 70'ten fazla hayvanın yer aldığı hediyeyi, bir kargo uçağıyla Pyongyang'a getirdi.

Hayvanlar arasında bir aslan, iki bozayı, iki yak, beş kakadu, çok sayıda sülün ve mandarin ördeği yer aldı.

Başkent Pyongyang ziyaretinde Bakan Kozlov, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de bir araya geldi.

Safkan at hediyesi

Putin, 2024 yılı başında, Kuzey Kore'nin ülkesine sağladığı askeri mühimmat karşılığında, Kuzey Kore lideri Kim'e 24 safkan at hediye etmişti.

Kim de 72'nci doğum gününü kutlamak için 7 Ekim'de Putin'e mesaj göndermişti. En yakın yoldaşım" diyerek Putin'in doğum gününü kutlayan Kim, Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını ifade etmişti.

Rusya ve Kuzey Kore ilişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiklerini belirterek, "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise anlaşmayı "pakt" olarak nitelemiş, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de
Usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücü hakkında işlem yapıldı
Türkiye ve dünya gündemi
TBMM kararı Resmi Gazete'de
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Benzer haberler

Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'i aşkın hayvan hediye etti

Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'i aşkın hayvan hediye etti

Zelenskiy: Putin'in, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullandığı belli

Rusya: ABD'nin eylemleri, Orta Doğu'da şiddetin artmasının tek nedeni

Rusya: ABD'nin Polonya'daki üssü, nükleer tehlike seviyesini artırıyor

Rusya: ABD'nin Polonya'daki üssü, nükleer tehlike seviyesini artırıyor
ABD'nin Ukrayna'ya izin verdiği yasaklı mayınlar, askeri ilerlemeyi yavaşlatmanın ötesine geçmiyor

ABD'nin Ukrayna'ya izin verdiği yasaklı mayınlar, askeri ilerlemeyi yavaşlatmanın ötesine geçmiyor
Rusya: İngiltere yapımı "Storm Shadow" seyir füzelerini düşürdük

Rusya: İngiltere yapımı "Storm Shadow" seyir füzelerini düşürdük
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet