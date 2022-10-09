Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,694.90
ETH/USDT
1,323.30
BTC/USDT
19,496.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye-Angola maçının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtti.

Dmitri Chirciu   | 09.10.2022
Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi

Moskova

Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin ile bir araya geldi.

Rusya ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasındaki köprüde dün meydana gelen patlamaya değinen Putin, "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir." dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin de patlamayla ilgili terör suçundan dava açıldığı bilgisini paylaşarak, "Bu, soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bilgilerle doğrulandı." diye konuştu.

Bastrıkin, Rus ve yabancı uyruklu vatandaşların, patlamanın gerçekleştirilmesi konusunda Ukrayna istihbaratına yardımcı olduğunu ifade etti.

Olay

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, dün bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını vererek, Kerç Boğazı’ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzalamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.

Putin'in 2018’de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da Kıbrıs gazileriyle buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Paris'teki Mevlid-i Nebi programına katıldı
Kadıköy'de bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa tutuşmuş vaziyette, 'Acaba bu kış nasıl geçecek?' Elhamdülillah, hazırlıklarımızı yaptık

Benzer haberler

Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi

Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi

Ukrayna'dan tahıl yüklü 17 gemi daha yola çıktı

Patlamayla sarsılan Kırım ilhakının sembolü: Kerç Köprüsü

Dominikli Öğretim Üyesi Gonzalez, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü övdü

Dominikli Öğretim Üyesi Gonzalez, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü övdü
Cephe hattı yakınındaki Şevçenkove köyünde kalan Ukraynalı aile yaşadıklarını anlattı

Cephe hattı yakınındaki Şevçenkove köyünde kalan Ukraynalı aile yaşadıklarını anlattı
Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 12 kişi öldü

Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısında 12 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet