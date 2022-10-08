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Dünya

Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'ndeki patlamaya ilişkin "Bu sadece başlangıç" açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlama ile ilgili "Kırım, köprü, başlangıç." yorumunda bulundu.

Davit Kachkachishvili   | 08.10.2022
Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'ndeki patlamaya ilişkin "Bu sadece başlangıç" açıklaması

Kiev

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bunun sadece başlangıç olduğunu belirterek "Kırım, köprü, başlangıç. Yasa dışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya işgal ettiği yerleri terk etmeli." ifadesini kullandı.

Ukraynalı müzakereci ve Ukrayna'da iktidardaki siyasi partisi "Ukrayna Halkın Hizmetkarı" Başkanı David Arakhamia da köprüdeki patlama ile ilgili Telegram hesabından, "Rus kaçak inşaatı çökmeye ve alev almaya başladı. Nedeni basit, patlayıcı bir şey inşa ederseniz, er ya da geç patlayacak. Ve bu sadece başlangıç. Sonuçta, Rusya özellikle güvenilir inşaat konusunda başarılı değil." paylaşımında bulundu.

Kerç Köprüsü'ndeki patlama

Bugün sabah saatlerde Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştuğu bildirildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kerç Köprüsü'ndeki acil durumla ilgili hükumet komisyonu kurulması talimatını verdiği duyuruldu.



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