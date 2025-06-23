Dolar
39.73
Euro
45.58
Altın
3,366.72
ETH/USDT
2,247.00
BTC/USDT
101,440.00
BIST 100
9,145.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’dan fırlatılan füzeler, İsrail’in Aşdod kentini vurdu. Füzenin düştüğü noktadan yayındayız.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Putin: İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran halkına yardım etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Putin: İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık

Moskova

Putin, Kremlin Sarayı’nda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yi kabul etti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran’ın güvenilir ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, "İran halkına yardım etmek için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya’nın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere yönelik yaklaşımının bilindiğini anlatan Putin, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşımımızı açıkça ifade ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde aldığımız pozisyonu biliyorsunuz." diye konuştu.

Erakçi de Rusya’nın "tarihin doğru tarafında" bulunduğunu belirterek, "İsrail ve ABD’nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran’ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız." dedi.

İran’ın Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali’ni inşa ettiğini hatırlatan Erakçi, "Rusya, iyi anlaşmalara varmamız konusunda olumlu rol oynadı. İsrail’in, sonra da ABD’nin tesislerimize saldırı düzenlemesinden dolayı gerginlik seviyesi her gün artıyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Şırnak'ta terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için 8 bin 785 konut inşa edildi
22 ilin "Çevresel Gürültü Eylem Planı" hazır
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü okulların tatile girmesiyle yoğunluk kazandı

Benzer haberler

Putin: İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık

Putin: İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık

Rusya Devlet Başkanı Putin: (İsrail'in Hamaney'i öldürme tehdidi) Bunun söylemde kalmasını diliyorum

Putin: Askeri operasyonun başından bu yana havada 80 binden fazla hedef imha edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet