Dolar
19.31
Euro
21.24
Altın
2,016.06
ETH/USDT
1,915.10
BTC/USDT
29,981.00
BIST 100
5,146.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir’de düzenlenen “Aday Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Prens Harry, İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacak

Prens Harry'nin, İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme törenine katılacağı, ancak eşi Megan Markle'ın çocuklarıyla Kaliforniya'da kalacağı bildirildi.

Zuhal Demirci  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Prens Harry, İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacak

Londra

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin, babası Kral Charles’ın taç giyme törenine katılacağı doğrulandı.

Açıklamada, Sussex Düşesi Markle’ın ise Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte Kaliforniya'da kalacağı belirtildi.

Söz konusu açıklama, son dönemde çiftin taç giyme törenine katılıp katılmayacağı konusunda yapılan spekülasyonların ardından geldi.

Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de Kraliyet'teki görevlerinden çekilerek daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından uzaklaşmak için ABD'ye yerleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Silivrikapı surlarındaki kısmi çökmede bir kişi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Bohçalar kasabasındaki şehitler anıtını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'nda Nurdağı ve Türkoğlu'nda ilk köy evlerinin teslimatını gerçekleştireceğiz
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutları projesinde bir bloğun kaba inşaatı tamamlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları oturma eylemi yaptı

Benzer haberler

Prens Harry, İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacak

Prens Harry, İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine katılacak

İngiltere'den "Rus zenginlere aracılık ettiği öne sürülen isimlere" yaptırım kararı

BM: İngiltere sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumalı

İngiltere'de greve giden binlerce pratisyen hekim başkentte gösteri düzenledi

İngiltere'de greve giden binlerce pratisyen hekim başkentte gösteri düzenledi
İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti
İngiliz milletvekillerinden, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması çağrısı

İngiliz milletvekillerinden, Assange'ın ABD'ye iade işlemlerinin durdurulması çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet