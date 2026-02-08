Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,116.00
BTC/USDT
71,184.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Portekiz'de muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

Portekiz'de bugün yapılan ikinci tur cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 66,2'sini alan muhalefetteki Sosyalist Parti'nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi.

Şenhan Bolelli  | 08.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Portekiz'de muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

Madrid

Portekiz'de on bir milyondan fazla seçmen, iki dönem üst üste görev yaptıktan sonra yeniden aday olamayan Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerine geçecek cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

Ulusal Seçim Komitesi'nin açıkladığı resmi verilere göre Seguro oyların yüzde 66,2'sini, aşırı sağcı Chega partisinin lideri Andre Ventura da yüzde 33,8'ini aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sonuçlara göre 63 yaşındaki Seguro, Portekiz'in 1974'ten sonra bu zamana kadarki demokrasi tarihinin 8. cumhurbaşkanı oldu.

Başbakan Luis Montenegro, ikinci tur seçimlerini kazanan Antonio Jose Seguro'nun cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Porto'da gazetecilere açıklama yapan Montenegro, partisinin cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimet almasına rağmen azınlık hükümetinin icraatlarına devam edeceğini, Portekizlilerin istikrar istediğini söyledi.

Seguro: "Amacım ülkeye hizmet etmek. Sadece geleceğe bakıyorum"

Seguro da evinden ayrılarak PS'nin seçim gecesi için seçtiği Caldas da Rainha Kültür Merkezi'ne giderken gazetecilere yaptığı kısa değerlendirmede, "Portekiz halkı mükemmel. Dünyanın en iyi insanları ve demokrasimize muazzam bir bağlılık gösterdiler. Portekiz halkının güvenini kazandığımı sanıyorum. Çok güzel bir sonuç. Amacım ülkeye hizmet etmek. Sadece geleceğe bakıyorum." dedi.

PS'nin 2011-2014 yılları arasında liderliğini yapan Seguro, 2001-2002 arasında başbakan yardımcısı görevini yürütmüştü.

Aşırı sağcı lider Ventura da, kilisedeki ayinden çıktıktan sonra gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Seçimi Seguro kazandı. Ona mükemmel bir dönem diliyorum. Sonuç bu ve bunu tamamen kabul ediyorum. Ülkenin sorumluluk alan politikacılara ihtiyacı var." dedi.

Şiddetli yağışın neden olduğu kötü hava şartlarından dolayı acil durumun devam ettiği bir dönemde yapılan seçimlere katılımın yüzde 51 seviyesinde olduğu bildirildi.

Ülke demokrasi tarihinde ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 18 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk turunda Seguro yüzde 31, Ventura ise yüzde 23 oranında oy alarak ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Luis Marques Mendes, ilk turda oyların sadece yüzde 11'ini alarak, seçimi 5. sırada tamamlamış ve ikinci tura kalamamıştı.

Portekiz'de mevcut siyasi ve ekonomik durum

Ülkede sosyal eşitsizlikler, düşük ücretler, konut edinme zorlukları, göçmenlerin haklarını kısıtlayan yasalar ve Luis Montenegro'nun başbakanlığındaki mevcut muhafazakar hükümetin işçi haklarına getirdiği kısıtlamalarla ilgili tartışmalar ana gündemi oluşturuyor.

Ekonomik büyümenin son iki yıldır yüzde 2 civarında olduğu, işsizlik oranının yüzde 6'nın biraz üzerinde bulunduğu Portekiz'de, geçtiğimiz 11 Aralık'ta son yılların en büyük katılımlı genel grevi yapılmıştı.

Merkez sağ görüşlü PSD'nin lideri Luis Montenegro Nisan 2024'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sıfır Atık Vakfı, "Zero Waste Retreat" etkinliğinde COP31 yol haritasını masaya yatırdı
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı
Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım
TİHEK'ten Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama
Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Portekiz'de muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

Portekiz'de muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor

İspanya ve Portekiz şiddetli yağışlara karşı mücadele ediyor

Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı

Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
İspanya ve Portekiz'i vuran Kristin Fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

İspanya ve Portekiz'i vuran Kristin Fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet