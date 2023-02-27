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Dünya

Portekiz'de çalışanların grevi nedeniyle tren seferlerinin yarıdan fazlası iptal edildi

Portekiz'de maaş artışı taleplerinde anlaşma sağlayamayan demir yolu çalışanları, 2 Mart Perşembe gününe kadar sürecek greve başladı, bu nedenle tren seferlerinin yarısından fazlası iptal edildi.

Şenhan Bolelli   | 27.02.2023
Portekiz'de çalışanların grevi nedeniyle tren seferlerinin yarıdan fazlası iptal edildi

Madrid

Portekiz demir yolu şirketi Comboios de Portugal (CP), grevden dolayı "çok ciddi sorunlar" yaşandığını, sadece 00.00 ile 08.00 saatleri arasında programlı olan ülke genelindeki 249 tren seferinden 143'ünün (yüzde 57,4) iptal edildiğini duyurdu.

Grevlerin şehirler arası olanlar dışında banliyö seferlerini de etkilediği, başkent Lizbon ile Porto gibi büyük şehirlerde sorunların daha da büyük olduğu belirtildi.

Demir yolu işçilerinin bağlı olduğu sendikalardan SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE ve Sinafe 27 Şubat-1 Mart, SNTSF ise 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde greve gitme kararı almıştı.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, ülke genelinde günlük 113 bin kişinin işe giderken, 47 bin öğrencinin de okula gitmek için tren kullandığını, grevlerin günlük yaşamı felç ettiği kaydedildi.

Ülkede günlük tren seferlerinin toplam sayısı 550'yi geçerken grevden dolayı sadece yüzde 25'lik asgari hizmet garanti ediliyor.

Portekiz'de maaş artışında anlaşma sağlayamayan demir yolu işçilerinin grevi belirli aralıklarla bir yıla yakın süredir devam ediyor.

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