Dolar
18.64
Euro
19.64
Altın
1,790.61
ETH/USDT
1,246.00
BTC/USDT
16,853.00
BIST 100
4,824.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile ortak basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya

Portekiz hava yolu TAP Air çalışanları 2 günlük greve başladı

Portekiz hava yolu şirketi TAP Air Portugal çalışanları 2 günlük grevlerine başladı.

Şenhan Bolelli   | 08.12.2022
Portekiz hava yolu TAP Air çalışanları 2 günlük greve başladı

Madrid

TAP Air Portugal çalışanlarının bağlı olduğu SNPVAC sendikasından yapılan açıklamada, grev kapsamında bugün 360, yarın 500 uçuşun iptal edileceği ve toplamda 50 bin kadar yolcunun etkileneceği grevin şirkete 8 milyon avroya mal olacağı belirtildi.

Ayrıca kabin memurlarının grevi 31 Ocak tarihine kadar uzatmayı planladıkları duyuruldu.

Yeni toplu sözleşme müzakerelerinin yapıldığı TAP Air Portugal'da, şirket, maaş kesintileri ve esnek çalışma saatleri önerisinde bulunurken, sendika ise şirketin yakın gelecekte özelleştirilmesi öngörüldüğünden şu anda yapılacak toplu sözleşmenin gelecekteki müzakerelerin temelini oluşturmasını istiyor.

Mevcut durumda kamuya ait olan TAP Air Portugal'ın, Lufthansa veya Air France-KLM'ye satışı planlanıyor.

Portekiz'de diğer bir stratejik sektör olan limanlarda ise geçtiğimiz hafta greve gidilmiş, Lizbon ve Porto gibi önemli limanlarda sorunlar yaşanmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal edilmiştir
Diyanetten kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği iddiasına ilişkin açıklama: Adaletin tecelli edeceğine inancımız tam
Siirt'te çöp konteynerinde bulunan yavru köpeklere rehabilitasyon merkezinde bakılıyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusunun tedavisi devam ediyor

Benzer haberler

Portekiz hava yolu TAP Air çalışanları 2 günlük greve başladı

Portekiz hava yolu TAP Air çalışanları 2 günlük greve başladı

Portekiz'de şiddetli yağış bir kişinin ölümüne ve su baskınlarına neden oldu

İngiltere'de grev dalgası giderek büyüyor

İngiltere'de havalimanlarındaki sınır güvenlik personeli Noel'de greve gidecek

İngiltere'de havalimanlarındaki sınır güvenlik personeli Noel'de greve gidecek
İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı

İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Çeyrek finale yükselen Portekiz, Fas'ın rakibi oldu

Çeyrek finale yükselen Portekiz, Fas'ın rakibi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet