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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Polonyalı üniversite öğrencilerinin Gazze'ye desteği sürüyor

Polonya'da Varşova Üniversitesi'nin önünde yüzden fazla öğrencinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protestosu devam ediyor.

Ayşe İrem Tiryaki  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Polonyalı üniversite öğrencilerinin Gazze'ye desteği sürüyor

Ankara

Varşova Üniversitesi önünde Gazze'ye destek gösterileri düzenleyen öğrencilerden soyadını vermek istemeyen Agnieszka isimli öğrenci, Polonya'nın tarihini Filistin'le "bağdaştırdığına" işaret ederek, "Polonya halkı olarak biz de işgal altındaydık. Polonya halkının varlığını ve kültürünü silmeye çalıştılar. Şimdi de aynı şey Filistinlilerin başına geliyor." ifadelerini kullandı.

"Polonyalılar ve Filistinlilerin aynı bağları paylaştığını" söyleyen Agnieszka, "Polonyalıların Filistin'i anlaması ve desteklemesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü işgal altında olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorlar." dedi.

Varşova'da yaşayan Ürdün kökenli Sanad Abu-Assaf ise öğrencilerin, "üniversitenin İsrailli şirketlerle bağlantısını koparması ve eğitim bağlarını kesmesi amacıyla protesto düzenlediğini" aktardı.

Öğrenciler yaklaşık 12 gündür 20 civarında çadırla Gazze'ye destek vermeyi ve İsrail'in saldırılarını protesto etmeyi sürdürüyor.

Öğrenciler üniversite yönetimine gönderdikleri mektupta, İsrail akademik kurumlarıyla işbirliğine son verilmesinin yanı sıra "Gazze'ye yönelik saldırıların ve işgalin" kamuoyu önünde kınanmasını talep etmişti.

ABD'de başlayan kampüs gösterileri

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'i destekleyen öğrenciler, nisanın ortasında okul yönetiminin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Columbia Üniversitesi'ndeki gösteriler, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, ülke genelindeki diğer üniversitelere yayılan gösterilerde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alınmıştı.

ABD'deki gösteriler, daha sonra Avrupa ve dünya genelindeki üniversitelere hızla yayılarak küresel hal almıştı.

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