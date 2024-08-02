Polonya'dan vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.
Ankara
Polonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek, Polonya vatandaşlarına İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.
Açıklamada, "Güvenlik durumundaki istikrarsızlık, bu 3 ülkeden ayrılmanın giderek daha da zorlaşacağına inanmamıza neden oluyor." ifadesi kullanıldı.
Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.