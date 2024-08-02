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Dünya

Polonya'dan vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.

Zeynep Katre Oran  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Polonya'dan vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Ankara

Polonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek, Polonya vatandaşlarına İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, "Güvenlik durumundaki istikrarsızlık, bu 3 ülkeden ayrılmanın giderek daha da zorlaşacağına inanmamıza neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

Polonya haber ajansı PAP'ın haberinde, Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un güvenlik gerekçesiyle 3-4 Ağustos'ta Lübnan ve İsrail'e planlanan 8 uçuşunu iptal ettiği bilgisine yer verildi.

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