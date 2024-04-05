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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Polonya'dan İsrail saldırısında ölen 7 insani yardım çalışanı için soruşturma başlatılması çağrısı

Aleyna Çil  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Polonya'dan İsrail saldırısında ölen 7 insani yardım çalışanı için soruşturma başlatılması çağrısı

Atina

Polonya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybetmesine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasını talep etti.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında aralarında bir Polonya vatandaşının da bulunduğu 7 insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiği olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kosiniak-Kamysz, "Bu konuda, Polonya'nın da katılımıyla uluslararası bir soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in hayatını kaybeden yardım çalışanlarının ailelerine tazminat ödemesi gerektiğini belirten Kosiniak-Kamysz, açıklama, özür ve tazminatın "ahlak göstergesi" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne, yardım çalışanlarının "savaş sırasında meydana gelen trajik bir kazada" hayatını kaybettiği yorumu ve Polonya'da Yahudi karşıtlığının arttığına ilişkin açıklamaları nedeniyle dün Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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