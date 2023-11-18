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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Polonya'da yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Polonya'nın başkenti Varşova'da yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Murat Temizer  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Polonya'da yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi

Varşova

Varşova'nın merkez noktasındaki Zbawiciela Sokağı'nda düzenlenen yürüyüşte Gazze'de öldürülen çocuklar için temsili tabut taşındı.

Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Varşova ve Gazze aynı davayı paylaşıyor" sloganları attı.

Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı ve "Soykırımcı Netanyahu", "Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor", "Şimdi ateşkes" ve "Bir hırsız hiçbir zaman sahip olamaz" dövizleri taşıdı.

Yürüyüş 16 Kasım'da Varşova Belediyesince güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı. Ancak 17 Kasım'da bölge mahkemesi belediyenin kararını iptal ederek yürüyüşe izin vermişti.

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