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Dünya

Polonya, Zaporijya'daki olası radyasyona karşı potasyum iyodür tabletleri dağıttı

Polonya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle gündeme gelen Zaporijya Nükleer Santrali'nden kaynaklanabilecek risklere önlem almak amacıyla potasyum iyodür tabletlerin dağıtıldığını açıkladı.

Murat Temizer   | 20.09.2022
Polonya, Zaporijya'daki olası radyasyona karşı potasyum iyodür tabletleri dağıttı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu santralin bulunduğu bölgedeki çatışmaların hükümeti önlem almaya ittiği ifade edildi.

Potasyum iyodür içeren tabletlerin, Devlet İtfaiye Teşkilatı merkezlerine dağıtıldığı belirtilen açıklamada, bunun kanunlar kapsamında radyasyonla alakalı acil durumlarda uygulanan bir prosedür olduğu belirtildi.

Şu anda radyasyon tehlikesinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Durumun, Ulusal Atom Enerjisi Kurumu tarafından sürekli olarak izlendiğini bildirmek isteriz. Her Polonya vatandaşı için yeterli miktarda potasyum iyodür güvence altına alındı. Potasyum iyodürün kendi başına kullanımının doktorlar ve uzmanlar tarafından önerilmediğini hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde bir güvenli bölgenin oluşturulmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Bu konuda her iki tarafla da istişarelere başladım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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