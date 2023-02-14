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Dünya

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya yapımı Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkelerin koalisyona katılacağını belirterek, "İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek." dedi.

Murat Temizer   | 14.02.2023
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek"

Varşova

Brüksel'deki NATO karargahında toplanan NATO savunma bakanlarından Blaszczak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitiminin Polonya'da sürdüğünü söyledi.

Blaszczak, Polonya olarak Ukrayna'ya askeri ve insani yardım konusunda adımlar attıklarının altını çizerek, "Aynı zamanda Polonya ordusunu da güçlendiriyor ve modern ekipmanlarla donatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Blaszczak, "Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkeler koalisyona katılacak. İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek." diye konuştu.

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