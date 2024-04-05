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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Polonya: İsrail öldürdüğü Polonyalı WCK çalışanı için özür dilemeli ve tazminat ödemeli

Muhammet Nazım Taşcı  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Polonya: İsrail öldürdüğü Polonyalı WCK çalışanı için özür dilemeli ve tazminat ödemeli

İstanbul

Polonya Başbakanı Donald Tusk, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı sonucu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun çalışanlarından biri olan Polonyalı Damian Sobol'un öldürülmesi sebebiyle özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Politiconun haberine göre, Tusk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrailli temsilcilerin Polonya halkının haklı duygularına saygı göstermek için Polonya'da olmalarını, açık ve doğrudan iletişim kurmalarını istediğini belirtti.

Tusk, İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı sonucu WCK çalışanlarından biri olan Polonyalı Damian Sobol'un öldürülmesi sebebiyle özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne'nin özür dilememesine de tepki gösteren Tusk, "Bunun gerçekten hiçbir maliyeti yok." dedi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrzej Szejna, dün WCK çalışanlarına yönelik saldırının ardından iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek üzere, Büyükelçi Livne'yi Bakanlığa çağırmıştı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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