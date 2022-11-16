Polonya Başbakanı: Ukrayna, kendini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü
Polonya Başbakanı Morawiecki, "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." dedi.
Varşova
Polonya Başbakanı Morawiecki, "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." dedi.
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