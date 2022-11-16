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Dünya

Polonya Başbakanı: Ukrayna, kendini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü

Polonya Başbakanı Morawiecki, "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." dedi.

Murat Temizer   | 16.11.2022
Polonya Başbakanı: Ukrayna, kendini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü

Varşova

Polonya Başbakanı Morawiecki, "Rusya'ya karşılık veren Ukrayna kuvvetleri, kendilerini savunmak için füze fırlattı. Bunlardan biri yanlışlıkla Polonya topraklarına düştü." dedi.

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