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Dünya

Polonya Başbakanı Tusk'a göre AB, ABD'nin olası gümrük vergisine "sağlam" yanıt vermeli

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'nin gümrük vergisi uygulaması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) "sağlam ve birlik halinde" yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Polonya Başbakanı Tusk'a göre AB, ABD'nin olası gümrük vergisine "sağlam" yanıt vermeli

Varşova

Tusk, Brüksel'de düzenlenen AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısında konuştu.

ABD'nin, AB'ye yönelik gümrük vergisini "çok yakında" uygulayabileceğini dile getiren Tusk, "ABD ile ilişkilerimize özen gösterebilmeliyiz ama aynı zamanda kendi saygınlığımızı ve gücümüzü de hissetmeliyiz. Avrupa çok fazla sağduyu, sakinlik ve sorumluluk göstermelidir. Şüphesiz birlik olmalıyız." dedi.

Tusk, bu durumda AB'nin "sağlam ve birlik halinde" yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin "müttefikler arasında bir tartışmadan kaçınmak için mümkün olan her şeyi yapması" gerektiğini belirten Tusk, "Ancak aynı zamanda bir tür gümrük vergisi ya da ticaret savaşı başlatmanın tam bir hata olduğunu yüksek sesle ve net bir şekilde söylemeliyiz." diye konuştu.

Tusk, ayrıca "Avrupa'nın Amerikan silahlarına yaptığı harcamaların sınırlandırılması ya da ortadan kaldırılmasına" karşı "tüm Avrupalı liderleri ikna etmeye" çalışacağını ve bunun "Washington'da birilerine yalakalık yapmakla" değil, "güvenliği en önemli öncelik olarak ciddiye almakla" ilgili olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB'ye de tarife uygulayacaklarını belirterek, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı. Ne olacağını göreceğiz fakat Avrupa Birliği'ne kesin (tarife) uygulanacağını söyleyebilirim. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." ifadelerini kullanmıştı.

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