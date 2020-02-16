Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,582.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP “37. Olağan Ankara İl Kongresi”
logo
Dünya

PKK'nın saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Boztepe   | 16.02.2020
PKK'nın saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, bazı teröristlerin Hakurk'taki üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aralarında 'Harun' kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusu'nun da bulunduğu PKK'lı 8 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

PKK'nın saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın yumurta ithalatı yasağı Suriye ve Kuveyt'e ihracatta rekor getirdi

Bağdat'ta Şii lider Sadr yanlısı kadınlardan gösteri

Bağdat'ta Şii lider Sadr yanlısı kadınlardan gösteri
Almanya'da aşırı sağcılara yönelik operasyon

Almanya'da aşırı sağcılara yönelik operasyon
DEAŞ'lı teröristler için 'kartal' ve 'kelebek' emojili şifre kullanmış

DEAŞ'lı teröristler için 'kartal' ve 'kelebek' emojili şifre kullanmış